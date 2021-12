Barak: “Soffro quando non posso aiutare la squadra. Non è nulla di importante, tornerò presto”

Antonin Barak, centrocampista dell’Hellas Verona, attraverso un post Instagram, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche. Ecco le sue parole: “Soffro tanto, quando non posso essere a disposizione per la squadra. Ho un po’ di blocco muscolare e so che tornerò presto. Non c’è niente di importante, però oggi il mio corpo non mi lascia scendere in campo. Importante mettersi prima possibile apposto e puntare tutto sul rientro ancora più forte contro La Spezia. Grazie per il supporto vostro e un abbraccio a tutti! Oggi vi voglio vedere tutti allo stadio. Forza Hellas”.

Foto: Twitter Hellas Verona