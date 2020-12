Barak si scusa sui social: “Non doveva accadere, chiedo scusa a tutti”

Dopo la sconfitta con la Sampdoria, causata anche dalla sua espulsione, Antonin Barak, su Instagram, ha chiesto scusa ai tifosi e alla società blucerchiata per l’ingenuità del rosso che ha compromesso la gara.

Questo il suo post su Instagram: “Mi dispiace tantissimo per l’espulsione di ieri. Vi chiedo scusa tutti, tifosi, miei compagni e staff dell’Hellas! Subito dopo la partita sono andato a chiedere scusa al mio avversario, anche se non lo volevo fare e veramente era una cosa che non doveva succedere. Forza Hellas”.

Foto: Twitter Hellas Verona