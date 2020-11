Barak show, il Verona stende il Benevento: inutile il gol di Lapadula

Verona show nel monday-night contro il Benevento. Gli scaligeri sono passati subito in vantaggio con l’inatteso Barak che al 17′ ha trovato la via del gol. Nella ripresa è stato Lapadula a trovare la via del pareggio prima dell’affondo decisivo del solito Barak che su assist di Dimarco ha trovato la doppietta. Il colpo finale è arrivato al 77′ con Lazovic che ha chiuso definitivamente i giochi sul 3-1 finale.

Foto: twitter Verona