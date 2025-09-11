Barak: “La Samp è un’opportunità importante per me. Ho fame e questa è una grande sfida”

11/09/2025 | 09:30:31

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonin Barak, da poco nuovo calciatore della Sampdoria, ha parlato della sua scelta di scendere in Serie B.

Queste le sue parole: “L’ho saputo la mattina del primo settembre, ma negli ultimi tre giorni del mercato c’era una grande confusione. Ho capito subito che questa era una grande opportunità, perché volevo giocare, cercavo il campo e nient’altro. Senza fame e fuoco dentro non si va da nessuna parte. Mai io non ho perso l’ambizione. Altrimenti sarei potuto rimanere a Firenze, fare la mia vita, prendere i soldi e vivere sereno.

A livello personale vedo il mio arrivo alla Samp come una grande opportunità. Credo di poter aiutare il club e la squadra così come loro potranno fare con me, alla ricerca di grandi prestazioni, per alzare il livello collettivo e personale. Ho grande fame, perciò ho accettato questa sfida.

Sono sereno, so dove voglio arrivare, non ho alcuna pressione addosso. Voglio solo lavorare ogni giorno al massimo, migliorarmi con il sorriso e in serenità.

Poi ci sono cose o avvenimenti che magari non puoi cambiare, anche se fai tutto il possibile, ma non ho pensieri negativi”.

Foto: Instagram personale