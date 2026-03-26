Bani: “Vogliamo regalare qualcosa di importante a questa città. Abbiamo avuto uno switch mentale”

26/03/2026 | 12:02:23

Il capitano del Palermo, Mattia Bani, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Come abbiamo preso le parole di Inzaghi sulla promozione? In modo positivo, ma è il pensiero che abbiamo tutti perché crediamo in quello che stiamo facendo, vogliamo cercare di regalare qualcosa di importante a questa città, che se lo merita ampiamente. Ci stiamo provando, secondo me facendo ottime cose, ma non è mai facile costruire quasi da zero, perché sono cambiati tanti giocatori ed è cambiato l’allenatore. Se mi aspettavo di passare dall’essere capitano al Genoa all’esserlo al Palermo? No, mi fa piacere, ma per me vestire e o meno la fascia cambia poco, perché mi comporto nella stessa maniera. I 14 risultati utili consecutivi da quando sono capitano? Sono stato fortunato. Abbiamo avuto uno switch mentale, dovevamo conoscerci meglio tutti, giocatori e tecnico. Alla fine in 19 partire abbiamo subito solo due sconfitte, significa un girone, non male. Il piano per queste ultime sei giornate? Fare una grandissima sosta per mettere benzina per il rush finale e poi pensare all’Avellino. Ballardini l’ho avuto al Genoa e so che ci darà filo da torcere”.

Foto: sito Palermo