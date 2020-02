Bani fa felice Mihajlovic nel finale: Bologna-Brescia 2-1

Il Bologna vince in rimonta contro il Brescia per 2-1. Apre le marcature Torregrossa su rigore al 36′, poco prima dell’intervallo Orsolini pareggia i conti e nel finale, all’89’, Bani fa felice Mihajlovic che ora vola a quota 30 in classifica, a meno uno dalla zona Europa. Corini resta fermo con 15 punti.

Sabato 1 febbraio 2020

Ore 15.00 Bologna-Brescia 2-1 (Orsolini, Bani – Torregrossa)

Ore 18.00 Cagliari-Parma

Ore 20.45 Sassuolo-Roma

Domenica 2 febbraio 2020

Ore 12.30 Juventus-Fiorentina

Ore 15.00 Atalanta-Genoa

Ore 15.00 Lazio-Spal

Ore 15.00 Milan-Hellas Verona

Ore 18.00 Lecce-Torino

Ore 20.45 Udinese-Inter

Lunedì 3 febbraio 2020

Ore 20.45 Sampdoria-Napoli

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 48; Lazio* 46; Roma 39; Atalanta 38; Milan, Cagliari, Parma 31; Bologna 30; Verona* 29; Torino, Napoli 27; Fiorentina 25; Udinese 24; Sassuolo 23; Sampdoria 20; Lecce 16; Brescia, Spal, Genoa 15.

* una partita in meno

Foto: Bologna Twitter