Banega: “I miei ultimi 90 minuti con la maglia del Siviglia”

Ever Banega lascerà il Siviglia al termine della stagione. Il giocatore e il club hanno deciso di non rinnovare. Lo farà giocando i suoi ultimi 90 minuti con la maglia dei Rojiblancos nella finale di Europa League contro l’Inter. Ai microfoni di Marca, il centrocampista argentino si emoziona: “Arrivano per me gli ultimi 90 minuti con questa maglia. Quando passeranno quei 90 minuti, spero di poter andar via in modo soddisfacente, grato a tutti e con un titolo”. Banega e ricordi con la maglia dell’Inter: “Non vedo l’ora di giocare questa partita importante. Rispetto gli avversari, sono una squadra molto forte ma noi siamo il Siviglia”.

Foto: Daily Star