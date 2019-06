Banega: “Ho un contratto con il Siviglia. Non so cosa potrà accadere ma…”

Il centrocampista argentino del Siviglia, Ever Banega, ha parlato a proposito del proprio futuro nel corso di un’intervista rilasciata a Canal 3’ di Rosario: “Sto bene. Continuerò sicuramente al Siviglia. Sono tranquillo. Ho ancora un contratto con il club, non so cosa potrà accadere domani ma ho un contratto in Spagna”.

Foto: Fanatik