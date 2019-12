Banega-Fiorentina a gennaio: non ci sono conferme

Ieri sera su TNT Sport, portale di approfondimento sportivo argentino, è stata lanciata la notizia di un certo approdo alla Fiorentina a gennaio di Ever Banega, centrocampista in scadenza di contratto con il Siviglia e già protagonista in Italia con la maglia dell’Inter. In base alle nostre verifiche, però, il classe ’88 di Rosario non è il profilo che cerca il club viola per rinforzare la mediana durante la sessione invernale. Nelle scorse settimane Banega è stato accostato a diversi club turchi, su tutti Galatasaray e Fenerbahce.

Foto: sito ufficiale Siviglia