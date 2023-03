Bandecchi: “Voglio la Serie A, è l’unico motivo per cui non ho ancora ceduto la Ternana”

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell’obiettivo promozione in Serie A. I rossoverdi sono al dodicesimo posto in cadetteria, ad appena due punti di distanza dalla zona play-off. Alcune parole del patron del club umbro: “La promozione è l’unico motivo per cui non ho ancora ceduto il 100% della Ternana. Noi torneremo in Serie A, per forza. Adesso siamo a due punti dai playoff e sono certo che il ritorno di Lucarelli abbia già portato un’aria nuova. A Palermo abbiamo giocato benissimo e a fine partita l’ho visto abbracciare tutti. Cristiano ha ritrovato l’empatia della stagione della promozione in B: l’aveva persa, gli mancava la scintilla magica, il fuoco sacro, per questo l’ho mandato un po’ in vacanza. Con lui vinceremo e non escludo accada già quest’anno”.

Foto: Instagram Ternana