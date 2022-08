Bandecchi: “Senza infrastrutture non si può fare nulla. La Serie A sarebbe la rovina della Ternana”

Attraverso un video su Instagram, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi è tornato a parlare del club soffermandosi sulla necessità di migliorare le infrastrutture anche per tentare il salto di qualità e puntare alla Serie A: “Non c’è un centro sportivo e senza quello non si può fare nulla, oggi come oggi se la Ternana fosse promossa sarebbe rovinata. Basti pensare a quante società, ultima delle quali il Crotone, sono salite in Serie A per poi tornare subito in B e magari finire anche in Serie C. La stessa Ternana, senza infrastrutture, non è una società da Serie A, non si può non avere un centro sportivo o dover fare tre chilometri dallo stadio per allenarsi in campetti da parrocchia senza doccia e bagno. Ternanello? Quando tornerò a settembre acquisteremo il terreno per iniziare subito a realizzare la nostra casa, quella che davvero ci permetterà di sognare in grande”

Foto: sito Ternana