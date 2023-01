Bandecchi: “Se non sbloccheranno i conti non potremo pagare nemmeno gli stipendi”

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha spiegato i risvolti negativi del sequestro operato dalla Gdf, che potrebbero influire sul club umbro. Queste le sue parole a Am Terni Television: “Hanno sequestrato anche i conti del club. Se non li sbloccheranno entro il 30 del mese non riusciremo a pagare i trasferimenti e nemmeno gli stipendi”.

Foto: sito ufficiale Ternana