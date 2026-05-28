Bandecchi: “Nei prossimi giorni operazione per il titolo dell’Orvietana. La nuova Ternana farà la Serie D”

28/05/2026 | 22:57:27

Il sindaco di Terni, Simone Bandecchi, ha parlato del futuro della Ternana, una volta che è stata dichiarata fallita.

Queste le sue parole dal Tribunale: “La cosa va avanti, andremo dal notaio e la prossima settimana dovremmo chiudere tutta l’operazione. Terni avrà una squadra in Serie D. I curatori fallimentari dovranno fare un bando. Io ho fatto la mia offerta lunedì comunicando la mia intenzione. Loro hanno detto che venderanno i beni mobili tutti insieme”.

Foto: Instagram Ternana