Bandecchi: “Il 45% della Ternana è in vendita in blocchi azionari”

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, come riportato da Il Messaggero, ha annunciato che parte della società è attualmente in vendita: “Il 45% della Ternana è in vendita in blocchi azionari del 5% e 10%. Finora non si è fatto avanti nessuno quindi si va avanti cosi. Inoltre il mio impegno in politica, con le Fere e per tutti gli altri spin off collegati ad Unicusano proseguono come prima. Certo è che se non rientriamo in possesso dei nostri conti , non saremo in grado di pagare gli stipendi a 1600/1700 dipendenti, tanti girano nell’orbita dell’Unicusano e delle due aziende collegate.”