Bandecchi: “I miei calciatori hanno fatto un anno da schifo”

Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, a Radio Tel Galieo si è espresso sulla stagione della sua squadra senza mezze misure: “Quando sono retrocesso in Serie C ho preso io gli insulti facendo il giro di campo, anche se non avevo gestito la squadra. Non ero mai stato allo stadio, ma ci ho messo la faccia perchè ero quello che ci metteva i soldi. Ho fatto io le promesse ai tifosi. I miei calciatori ora hanno fatto un anno da schifo. Siamo partiti per fare i playoff e per essere tra le squadre che dovevano dominare. Ora qualche principino che è pagato qualche milione l’anno non può prendersi gli insulti da chi è disoccupato e prende il biglietto per vedere la partita? Il professionista sa che è portato alle stelle quando vince ed è criticato quando perde. Serve rispetto per la città. Non mi danno fiducia. Metà di loro va a casa, per me ne manterrei solo dodici”.

Foto: Instagram Ternana