Bandecchi esplode: “Siete solo tifosi esaltati, collegate il cervello”

A Stefano Bandecchi la contestazione di Frosinone dei tifosi al seguito della Ternana non è andata giù. Il patron avrà sbagliato diverse cose nelle scelte e negli uomini, ma spende talmente tanti di quei soldi per la gestione ogni anno che devono stare attenti a non farlo stancare. Altrimenti, Bandecchi sarebbe capace di qualsiasi decisione. La contestazione di ieri si è tramutata in un lancio di oggetti e la risposta del diretto interessato non si è fatta attendere su Instagram: “Voi un vi meritate un cazzo, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi. Collegate il cervello che solo così sarete utili, sennò smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicate il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille”.

foto: profilo Instagram ufficiale Ternana