Baldanzi: “Alla Roma sto bene, voglio dimostrare il mio valore. L’obiettivo è la Champions League”

04/08/2025 | 12:30:13

Intervistato dal Messaggero, l’esterno offensivo della Roma, Tommaso Baldanzi, ha parlato del suo futuro e di cosa si aspetta dalla prossima stagione: “Se resto a Roma? Me lo auguro, anche se non decido soltanto io. Spero comunque di si, sono pronto a restare, Sono a disposizione, gioco dove vuole Gasperini. Sto bene, mi trovo bene con i compagni, sono pronto e spero di far bene. A Lens penso di aver fatto una buona gara”.

Sull’ambizione di tornare in Champions Baldanzi ha infine aggiunto: “È il nostro obiettivo, ci stiamo preparando. Ci teniamo tanto a partire e fare bene per disputare una grande annata”.

Foto: Instagram personale