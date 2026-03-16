Banda, dalla paura alla gioia: dimesso dall’ospedale e nasce la figlia Ezlyn

16/03/2026 | 11:21:30

Dalla grande paura alla felicità in poche ore. Lameck Banda, pochi minuti fa, è diventato papà della piccola Rumi Ezlyn. Ne ha dato notizia l’Us Lecce con una nota diffusa sui propri canali social ufficiali. “La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn.L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!” si legge nella nota ufficiale del club.

Foto: X Lecce