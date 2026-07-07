Bancarotta Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis: perquisizioni in corso

07/07/2026 | 09:59:29

Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati in seguito alla bancarotta del Bari calcio. Il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della società sportiva barese. Perquisizioni in corso nelle sedi della società biancorossa e del Napoli: l’ipotesi della Procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro.

Foto: sito Bari