Bamba si presenta al Celta Vigo: “Luis Campos è stato fondamentale per la mia decisione”

Jonathan Bamba ha firmato per il Celta Vigo fino al 2026. Presentato alla stampa spagnola, il nuovo numero 17 del club galiziano ha dichiarato che Luis Campos lo aveva convinto a raggiungerlo in Spagna. “Ho avuto molte offerte durante il mercato e Luis Campos è stato fondamentale per me per venire al Celta. Mi ha parlato molto del club e dell’ambiente. Conosco anche molti giocatori che hanno fatto parte della squadra. Mi sono piaciuti molto i tifosi e il club. C’è un’atmosfera fantastica”, ha detto.

Foto: Sito ufficiale Celta Vigo