Bamba Dieng, un’altra gestione non degna della Lazio che fu

20/08/2026 | 13:02:18

Bamba Dieng alla Lazio non si fa. Le visite non sono andate bene, il club biancoceleste aveva pensato di procedere malgrado due società in Europa avessero deciso di sorvolare. Infatti era suonato strano il discorso che un attaccante svincolato classe 2000 restasse disoccupato per così tante settimane dopo una buona stagione (l’ultima). La Lazio ha voluto avventurarsi, con la benda sugli occhi, esattamente come non si fa in condizioni di normalità, il responso è arrivato e non è stato positivo. Con tutto il rispetto per chiunque, e considerando che gli errori sono dietro l’angolo ma c’è un limite, questa è l’ennesima “perla”. Esattamente il contrario rispetto a una normale strategia. Stiamo parlando di un’altra gestione non degna della Lazio che fu, esattamente agli antipodi: luce spenta, improvvisazione, acqua freddissima e grande tristezza.

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