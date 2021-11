Balzaretti si presenta al Vicenza: “Arrivo in una piazza storica. Siamo in un momento difficile, ma sono carico”

Dopo l’ufficialità di ieri, Federico Balzaretti è diventato il nuovo direttore sportivo del Vicenza. Queste le parole dell’ex giocatore della Roma in conferenza stampa: “Arrivo qua è un passo importantissimo della mia carriera e percorso, aspettavo una piazza con una storia così importante, la mia gioia ed emozione nel presentarmi è molta, ringrazio la proprietà per avermi scelto. So che il momento non è facile, ma vengo con carica che cercherò di mettere a disposizione della squadra e del mister“.

Balzaretti ha poi continuato: “Le mie esperienze calcistiche e di post carriera le conoscete, ho cominciato subito il giorno dopo la fine della carriera, ho avuto la fortuna di lavorare quattro anni a Roma con tre grandi professionisti. Sto facendo master Uefa per allenatore e credo di aver fatto tutto quello che serve per prepararmi e ora mi metto in discussione in una piazza così importante“.

Foto: Twitter Vicenza