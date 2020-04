Balotelli: “Vorrei rigiocare Italia-Spagna e tornare in Nazionale. Tifoseria più calda? A Marsiglia. A Brescia sto bene”

Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha parlato durante una diretta Instagram con Er Faina. Queste le sue dichiarazioni:

Come mi vedo fra 20 anni?

“Ho un carattere particolare, forse non sarei in grado di fare l’allenatore. Non so come potrei reagire se qualcuno mi rispondesse male. Se dovessi scegliere preferire allenare i più piccoli”.

La partita che vorrei rigiocare?

“Italia-Spagna”.

La tifoseria più calda?

“Il tifo più caldo l’ho visto a Marsiglia. Entri nello stadio e senti il boato dei tifosi, senza togliere nulla alle altre tifoserie”

Perché sono andato a Nizza?

“Non avevo tante richieste. C’erano due squadra in Premier che mi volevano oltre al Nizza, ma io non volevo più vivere in Inghilterra. E poi Nizza è bellissima”

Rapporto con Ibra?

“Normale, ci vogliamo bene. È sempre stato duro, ma abbiamo un bel rapporto insieme”

Un giocatore con cui vorrei giocare?

“Messi. Probabilmente non succederà mai, ma tutti vorrebbero giocare con Messi. Ovviamente non mi farebbe schifo giocatore con Cristiano Ronaldo, perché è un fenomeno anche lui. Ma io preferisco Messi”

Ripresa del campionato?

“Non ne ho idea, io penso solo ad allenarmi per restare in forma”

Brescia?

“Io qui sto bene. Sono di Brescia e gioco per il Brescia”

La Nazionale?

“Rappresentare il tuo paese è sempre qualcosa di meraviglio. Ovviamente mi piacerebbe tornare in azzurro”.

Foto: Balotelli Instagram