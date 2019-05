Balotelli: “Vorrei restare al Marsiglia. Brescia? Magari un giorno, ma non quest’estate”

Il futuro di Mario Balotelli è ancora da decifrare. Il giocatore classe ’90 ha il contratto in scadenza a fine stagione con il Marsiglia e in un’intervista a Canal + dichiara: “Mi dispiace non essere riuscito a far qualificare l’OM alle coppe europee. E’ il mio unico rimpianto, perché penso di aver giocato abbastanza bene. L’arrivo al Marsiglia è stato una liberazione e mi piacerebbe restare, anche se col presidente ancora non ci siamo confrontati”. Una parola anche sulla squadra della città in cui è cresciuto: “Brescia? Un giorno tornerò nella città in cui sono cresciuto, ma non questa estate”. Una battuta anche sulla Nazionale: “Se non sono più in nazionale parte della colpa è anche mia, quando ero al Liverpool per fare solo un esempio non ho giocato bene e non sono stato convocato. Poi si sono aggiunte anche altre circostanze, non so se dipende dal mio carattere un po’ forte o da altro, è comodo non chiamarmi o c’entra il razzismo. Ripeto, di sicuro non è colpa mia se non sono in Nazionale”.

Foto: L’Equipe