Balotelli, un gol contro la Lazio per entrare nella storia

La 18^ giornata di Serie A si apre domani con la sfida del Rigamonti tra Brescia e Lazio. La squadra capitolina, fresca vincitrice della Supercoppa italiana e reduce da 8 successi di fila in campionato, si troverà di fronte una formazione motivata dopo il ritorno in panchina di Eugenio Corini. Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa di vigilia, ha alzato la guardia, mettendo i suoi in riga e dando un monito: “Balotelli sarà un osservato speciale“. Ed infatti Super Mario, oltre alla qualità che conosciamo, sarà ancor di più motivato contro i biancocelesti perché potrebbe centrare un record storico.

Brescia-Lazio sarà il primo match degli anni Venti. Se fosse lui ad aprire le marcature, Mario Balotelli diventerebbe il primo giocatore della storia del calcio italiano ad aver inaugurato due decenni consecutivi. L’attaccante ha infatti segnato il primo gol anche degli anni Dieci: era il 6 gennaio 2010 e a Verona si giocava Chievo-Inter, partita finita 0-1 e decisa proprio da una rete di Balotelli nel primo tempo.

Foto: Twitter Brescia