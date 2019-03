Balotelli sulla presunta maglia sfottò contro il PSG: “È una bugia”

L’attaccante del Marsiglia, Mario Balotelli, ha fatto discutere per una presunta maglia celebrativa indossata in PSG-Marsiglia e che avrebbe mostrato in caso di gol. Gol che non è arrivato e sconfitta per 3-1, ma l’italiano ha voluto smentire le voci intorno a questa vicenda. Su Instagram, Balotelli, ha commentato un post che riportava la notizia così: “È una bugia! Smetti di inventare false storie su di me”.

Foto: Twitter ufficiale LIGUE1