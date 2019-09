Balotelli: “Sto bene come quando avevo 20 anni ed ero al City. Nazionale? Obiettivo Europeo”

Mario Balotelli, pronto a tornare protagonista con il Brescia, parla del suo stato fisico e dei suoi obiettivi personali ai microfoni di DAZN: “Sono tranquillo perché penso di aver lavorato in questo periodo più di quanto non abbia mai fatto nei miei primi 10 anni di carriera. Per me l’importante è stare bene, anche se è ovvio che non ho il ritmo partita. Quanto al peso, sono come quando avevo 20 anni al Manchester City. La Nazionale? Giocare l’Europeo non sarebbe brutto, è un mio obiettivo. Ma ora non sto pensando all’Italia: solo a essere in forma al 200%”.

Foto: Brescia Twitter