Balotelli: “Sono carico, spero di essere subito pronto”

Prima di recarsi alla Casa della Salute per le visite mediche con il Genoa, Mario Balotelli ha scambiato alcune parole con i media presenti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare. Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete dai. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio. Speriamo in bene, darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto”

Foto: Instagram Balotelli