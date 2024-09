Balotelli: “Sono cambiato. Ho rifiutato l’estero per tornare in Serie A”

Mario Balotelli ha rilasciato a DAZN e ha parlato del suo futuro. “Ho avuto diverse offerte dall’estero, ma ho detto no perché ho ancora la speranza di tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei pensare a quale potrebbe non essere adatta a me. Non capisco i pregiudizi su di me, ho avuto da ridire con qualche allenatore ma tutti discutono. Nella mia carriera non ho mai rovinato uno spogliatoio, oggi si sente parlare di droga, doping e scommesse. Io sono sempre stato lontano da queste cose. Cosa ho fatto di così grave? Il percorso che ho fatto mi ha cambiato molto, ora ho più consapevolezza di me stesso e questo per me è un’arma perché sai come controllarti. Il mio rimpianto è non averlo fatto prima”.

Foto: Instagram Balotelli