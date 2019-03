Balotelli show: gol in rovesciata ed esultanza con una diretta su Instagram!

Dopo un gran gol segnato contro il Marsiglia, Mario Balotelli si è reso protagonista di un’esultanza unica. Nella partita contro il Saint-Etienne, l’attaccante italiano ha trovato la rete con un’acrobazia in rovesciata e poi ha festeggiato con un’esultanza pubblicata in diretta come story su Instagram. Il video ha spopolato sui social e ha fatto subito il giro del web.

Foto: Instragram Balotelli