Balotelli sbotta: “Basta chiedermelo: io sono sempre andato agli allenamenti”

Dopo le polemiche fra il Brescia e il suo agente Mino Raiola, Mario Balotelli ha voluto mettere fino alle polemiche in merito alla sua presenza al centro sportivo del club: “Basta chiedere se vado o non vado all’allenamento. – ha detto in un’Instagram Stories – Io vado all’allenamento, ci sono sempre andato, basta chiederlo per favore. Se volete sapere se vado o meno all’allenamento presentatevi qua, ho doppia seduta mattina e pomeriggio fino a domenica. Venite così lo vedete.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Brescia Calcio