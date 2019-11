Balotelli risponde al capo ultrà dell’Hellas: “Piccoli essere ignoranti, siete la rovina”

Mario Balotelli si sfoga sui social. All’indomani del caso del Bentegodi, l’attaccante del Brescia risponde a Luca Castellini, capo ultrà dell’Hellas Verona (“Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano… Anche noi abbiamo in squadra un negro (Salcedo, ndr), che ieri ha segnato e tutta Verona gli ha battuto le mani. Ci sono problemi a dire la parola ‘negro’? Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno ‘negro’? Mi vengono a suonare il campanello?”). SuperMario ha replicato con una storia su Instagram: “Qua amici miei non c’entra più il calcio… State insinuando situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri. Qua state impazzendo… Svegliatevi ignoranti, siete la rovina. Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l’Italia vi stava bene, vero? Basta mandar giù, basta lasciar stare. Persone così vanno radiate dalla società, non solo dal calcio”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia