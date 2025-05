Balotelli: “Ringrazio i tifosi del Genoa, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società”

26/05/2025 | 21:30:10

Durante l’intervista concessa a Le Belve – che andrà in onda domani sera -, l’attaccante del Genoa, Mario Balotelli, è tornato a parlare anche della scelta di approdare al Grifone: “Ringrazio i tifosi del Genoa che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società. È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa.”

Foto: Instagram Genoa