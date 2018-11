Balotelli, il Philadelphia dice no: “Nessun contatto. Vogliamo costruire una buona squadra”

Intervistato dall’Inquirer e dal Daily News, Ernst Tanner, direttore sportivo del Philadelphia Union, ha smentito l’indiscrezione sul presunto interessamento del club statunitense per Mario Balotelli: “Non c’è nessun elemento di verità in questa storia. Non so da dove questa voce sia venuta fuori. Non sono mai stato in contatto con Balotelli. Vogliamo mettere insieme una buona squadra per la prossima stagione. Stiamo cercando giovani attaccanti. Una trattativa con Balotelli non avrebbe senso nei termini di quelli che sono i nostri obiettivi di mercato”.

Foto: thenational