Balotelli: “Milan? Ritorno improbabile. Tifosi rossoneri irriconoscenti e irrispettosi”

Mario Balotelli, attaccante del Nizza, ha voluto pubblicare una storia sul proprio profilo Instagram per rispondere in merito alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un suo possibile ritorno al Milan. E qui SuperMario non solo ha smentito categoricamente tale ipotesi, ma ci è anche andato giù duro nei confronti di molti sostenitori rossoneri: “Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale e al quanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi e l’altro no, l’importante non è pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora, questo l’ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore”.

Foto: thenational