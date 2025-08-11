Balotelli: “Venturino e Camarda hanno buoni colpi. Pio Esposito il mio preferito”. Poi il commento sul caso Lookman

Mario Balotelli ha ancora qualche pagina di storia calcistica da scrivere. Ne parla così, aprendo l’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell’ex Inter e Milan: “Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, vado da mio fratello Enock. Ora gioca nel Vado tra i dilettanti. Vedremo. Comunque gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui”. Su Allegri e Galliani: “Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti”. Sul suo Brescia in C: “In Serie A ero il capitano e quando mi tolsero la fascia fui chiaro: ‘Vi renderete conto di chi è il vostro presidente’. Meno male che ora Pasini sta raccogliendo tante energie attorno a sé dopo che si è toccato il fondo”. Sulla mancanza di attaccanti in Italia: “È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono. Al Genoa mi sono allenato con Venturino, ha buoni colpi: merita fiducia. Anche Camarda l’ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio”. Sul caso Lookman: “Nel mercato ci sono tante storie strane, se non le si conosce bene si rischia di dire inesattezze. E in questa vicenda vedo troppi commenti. Premessa. Mi sono pentito da tempo per quel gesto a San Siro, quando mi tolsi la maglia dell’Inter. Per questo ora dico che al posto di Lookman, con la testa di oggi, non avrei cancellato dai social le foto con la maglia dell’Atalanta. È vero che non esistono più le bandiere, che i giocatori prima o poi se ne vanno. Ma i tifosi non c’entrano niente. Meritano riconoscenza e rispetto. E non vale solo per gli atalantini”.

Foto: Instagram Genoa

