Balotelli, la spinta di casa sua e la quinta marcia di Cellino 

Un pressing silenzioso, ma vero, costante. E soprattutto: no stop. Massimo Cellino ha formulato una proposta importante a Mario Balotelli: base ingaggio da due milioni, un milione e mezzo in caso di salvezza del Brescia, un altro paio di milioni in caso di qualificazione in Europa League. Evidentemente Super Mario non aveva ancora chiuso con il Flamengo, non erano solo i diritti di immagine, ma potrebbe valere la sua volontà di tornare in Serie A e di abbracciare il Brescia, casa sua. La stessa Brescia che lo sta stritolando d’affetto per convincerlo ad accettare. Ovviamente il Flamengo resta in corsa, ma il Brescia potrebbe essere (davvero) una questione di cuore. E Cellino in quinta marcia, comunque vada, non avrà rimpianti.

Foto: L’Equipe