Balotelli, la rinascita passa da Marsiglia: ora Mancini ci pensa

Numeri da capogiro quelli di Mario Balotelli da quando è arrivato a Marsiglia. L’attaccate ex Inter e Milan è passato all’OM da gennaio e in appena 7 partite ha messo a segno già 5 gol. L’ultimo è quello di ieri sera nella gara vinta per 1-0 contro il Nizza. La rete è stata realizzata proprio da Super Mario che con un colpo di testa ha punito la sua ex squadra. Tre punti che permettono alla formazione di Rudi Garcia di avvicinarsi al terzo posto occupato dal Lione. Ospite d’onore al Velodrome, Roberto Mancini. Il ct dell’Italia ha valutato dal vivo la prestazione di Balotelli e ora una chiamata per un ritorno in Nazionale sembra essere sempre più vicina.

Foto: Twitter ufficiale Marsiglia