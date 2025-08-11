Balotelli in Serie D? Il fratello Enock: “L’opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile”

11/08/2025 | 18:25:48

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha rotto il silenzio su Instagram commentando le voci di mercato intorno all’ex Inter e Milan: “Capisco che il nome di mio fratello Mario faccia notizia, a oggi l’opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile, prima di dare certe notizie sarebbe meglio accertarsi alla fonte dato che non è molto difficile, questo vale anche per qualche società che cerca pubblicità sull’argomento”.

Foto: Instagram Genoa