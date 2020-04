Balotelli: “Ibra mi dava dallo scarso. Poi disse a Raiola che ero più forte di lui”

Intervenuto in diretta Instagram con Fabio Cannavaro, Mario Balotelli ha parlato anche del suo passato nerazzurro insieme a Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Brescia: “Quando mi allenai la prima volta con l’Inter avevo 16 anni. Mi ero fissato su di lui, anche perché mi sono girato e avevo Adriano, Cruz, ho pensato fosse uno scherzo. Mi sono fissato su di lui. Lui mi disse: ‘tu pensi di giocare qua? Ti fanno allenare oggi, poi te ne vai’. Mi diceva sempre che ero scarso, ma è stato lui a dire a Mino Raiola che c’era uno più forte di lui. Ma mi diceva sempre lascia stare col calcio. Non faceva nulla in campo, anche se si allenava a 200 all’ora, poi diceva cambio la partita e via, gol. L’ho sempre guardato come un Dio, era impressionante”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia