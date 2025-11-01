Balotelli esulta per l’esonero di Vieira: “Dio vede e provvede”

01/11/2025 | 13:32:14

Non è mancata la reazione all’esonero di Patrick Vieira da parte dell’ex-Genoa Mario Balotelli, l’attaccante ha detto la sua tramite due storie sul suo account Instagram:

“Dio vede e provvede.

Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto!

Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione.

Ora testa al GENOA e ai GENOANI!

Forza Genoa! FORZA RAGAZZI!

Ho creduto in voi, e ci credo ancora!”.

Foto: Instagram Genoa