Balotelli e lo sfogo social: “Continuate a giudicarmi come volete”

Mario Balotelli si sfoga su Instagram dopo i fatti accorsi ieri durante Brescia-Cagliari. L’attaccante è stato espulso per doppio giallo a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Il primo cartellino è arrivato per il fallo, il secondo per le eccessive proteste nei confronti dell’arbitro. Un episodio sminuito subito dall’allenatore delle Rondinelle, Eugenio Corini, nel post partita, e che il numero 45 ha commentato sui social: “È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in negativo o troppo positivo l’opinione di tutti drasticamente sull’essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete“.

Foto: Twitter Brescia