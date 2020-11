Balotelli e il Vasco da Gama: l’offerta, i retroscena e la decisione

Mario Balotelli può seriamente ripartire dal Vasco da Gama. L’offerta è concreta, un milione e mezzo a stagione più bonus, contratto per un anno con opzione, oppure direttamente un biennale. La trattativa è serrata, no stop, Balotelli ha deciso di prenderla in considerazione e la situazione può svilupparsi anche abbastanza velocemente. Senza aspettare gennaio, visto che l’attaccante è svincolato. Balotelli ha avuto proposte dall’Europa non troppo convincenti, non ci sono per il momento traiettorie significative in Italia. Ecco perché se la situazione non si sbloccasse rapidamente, Balotelli accetterebbe la proposta del Vasco da Gama. E la trattativa si può evolvere anche in pochi giorni.

Foto: Twitter Brescia