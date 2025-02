Balotelli difende Kean: “È italiano, è nero, è il mio fratellino! Razzisti siete da soli”

Ennesimo episodio di razzismo in Serie A. Stavolta la vittima di tali insulti è stata Kean. L’attaccante italiano, infatti, ha postato sulle proprie storie di Instagram alcuni insulti scrivendo: “Ancora, nel 2025”. Ovviamente non è mancata la vicinanza al bomber della Fiorentina da parte di alcuni giocatori, come ad esempio Juan Jesus. A difendere l’ex Juventus tramite i social, inoltre, è stato Mario Balotelli. Queste le sue parole: “È italiano, è nero ed è il mio fratellino! Siamo fieri di te noi italiani e africani veri. Razzisti siete rimasti da soli”.

FOTO: Instagram Genoa