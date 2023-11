Balotelli difende Donnarumma: “Non ha colpe, se avesse potuto sarebbe rimasto al Milan. I tifosi non possono capire”

In un’intervista rilasciata al podcast Vox to Box del canale YouTube ControCalcio, Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha parlato del trattamento riservato dai tifosi rossoneri al suo connazionale del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole:

“Mi è dispiaciuto per Gigio, non sappiamo cosa gli sia successo. I tifosi del Milan non possono capire, ma a me è dispiaciuto per lui perché non meritava di essere trattato così. Come calciatore non può dire cosa è successo veramente. Tuttavia, credo che se avesse potuto, sarebbe rimasto a Milano. So cosa è successo, non ha colpe e non è facile reagire come ha fatto lui. Per quanto riguarda i tifosi, è normale che si comportino così, ma Gigio non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla”.

Foto: Instagram Balotelli