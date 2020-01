Balotelli da record: è ancora suo il primo gol del nuovo decennio in A

Si scrive Mario Balotelli, si legge l’uomo del decennio. Con il gol segnato alla Lazio (gara persa 2-1 dal Brescia), l’attaccante delle rondinelle ha ottenuto infatti un record particolarissimo: è stato il giocatore che ha segnato il primo gol degli Anni Dieci e ora anche degli Anni Venti. Nessuno nella storia del calcio italiano aveva timbrato per primo l tabellino dei marcatori in due decenni consecutivi. Il precedente di Balotelli risale al 6 gennaio del 2010: Chievo-Inter, gara finita 0-1 con la rete proprio di SuperMario nel primo tempo. Oggi Balo ha aperto anche il nuovo decennio: quinto gol in campionato per lui e primo al “Rigamonti”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia