Balotelli-Brescia, storia infinita: respinto all’allenamento

Tra Mario Balotelli e il Brescia è una storia infinita, destinata ai titoli di coda quando arriveranno gli accordi per la risoluzione. Stamattina l’attaccante si è presentato all’allenamento, ma all’ingresso è stato respinto perché il certificato di malattia sarebbe scaduto domani e la sua richiesta non era stata visualizzata per tempo. Altro capitolo di una storia ormai ai titoli di coda.

Foto: Twitter Ufficiale Brescia