Balotelli-Brescia, storia di un amore mai sbocciato. E di un addio annunciato

La storia tra Mario Balotelli e il Brescia è ai titoli di coda. Non certo una novità, alla luce degli ultimi passaggi che hanno portato il club lombardo a chiedere la rottura, dopo che Supermario non si è presentato ad alcuni allenamemti, all’interno di un rapporto ormai finito da settimane. Il presidente Cellino aveva espresso tutta la sua delusione, evidenziando come l’attaccante avesse ls testa da un’altra parte senza il coinvolgimento necessario per aiutare il brescia. Ormai la vicenda avrà altre code, chiaramente non calcistiche: il ritorno a casa di Balotelli si è trasformato in un boomerang. In 19 presenze stagionali, Supermario ha collezionato la miseria di 5 reti, decisamente poche rispetto alle aspettative del club.

Foto: profilo Twitter ufficiale Brescia Calcio