“Balotelli andrà al Flamengo”. No, il Brescia è al traguardo 

“Balotelli andrà al Flamengo”. Della serie: tutto fatto, tutto ok. Avevamo letto cosi, abbiamo aspettato. E avevano anche trovato la destinazione (calcistica) a suo fratello. Evidentemente nella testa di Super Mario frullava qualcosa di diverso. Il Brescia, casa sua, la serie A. A fare la differenza l’amore della sua gente proprio nei giorni della frequentazione in città la sua città. Ora, se non accadono cataclismi, Mario è pronto a ripartire da Brescia, dalla sua gente, grande colpo di Cellino. In attesa dell’annuncio, ripetiamo le cifre e se sbagliamo di qualcosa ripensiamo a quel virgolettato (non nostro) sulla certezza del suo approdo al Flamengo. Base tra 1,5 e 2 milioni, bonus di 1,5 in caso di salvezza, altri 2 milioni al raggiungimento di traguardi difficili (l’Europa League). Con tanti saluti al Flamengo…

Foto: FIGC