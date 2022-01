Balotelli: “A 31 anni essere in Nazionale dovrebbe essere la normalità. Futuro? Sto bene in Turchia”

Attraverso un’intervista a Bresciaingol, Mario Balotelli ha parlato della convocazione in Nazionale: “Andare in Nazionale è sempre bello, a 31 anni sono ancora giovane e ho tanta voglia di tornare: dovrebbe essere la normalità, l’anormalità è non esserci. Futuro? Sto bene in Turchia. Con Mancini mi sento, tutto bene, lui mi ha fatto cominciare e spero anche che sia colui che un giorno mi farà finire”.

